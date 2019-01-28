Во Франции сообщники отбили преступника у полицейского конвоя

Трое вооруженных людей напали 28 января во Франции на полицейский конвой, чтобы отбить своего товарища, судимого за вооруженное ограбление. Об этом сообщает французское издание LCI.

Примерно в 8.30 утра на кортеж, перевозивший арестованного из города Безье в суд муниципалитета Тараскона, напали трое "вооруженных до зубов" мужчин. Это произошло прямо перед зданием суда. Злоумышленники несколько раз ударили охранников, а затем произвели пару выстрелов. В начавшейся суматохе арестованному удалось сбежать вместе с нападавшими.

Сбежавший заключенный был арестован 26 сентября 2017 года по подозрению в вооруженном ограблении в составе преступной группы.