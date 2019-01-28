Вышел трейлер аниме-боевика Адриано Челентано про Адриано Челентано

Экзотическая и, возможно, по-своему прекрасная вещь: на официальном YouTube-канале Адриано Челентано, одного из главных итальянских культурных достояний, опубликован трейлер анимационного криминального боевика "Адриан" (Adrian). Решенного, как видим, в аниме-стилистике.

Причем создателем шоу выступило само достояние: Челентано - режиссер, сценарист и, соответственно, сам себя озвучивает. Производством занимается его же корпорация Clan Celentano.

В первом сезоне, который будет в эфире с января по март, - девять эпизодов. Бюджет проекта - четырнадцать миллионов евро.

Челентано в этом месяце исполнился 81 год. Актер, певец, композитор, телеведущий, общественный деятель, так далее. Лауреат локальных музыкальных, кино- и телевизионных премий. Отец инфернальной актрисы Розалинды Челентано, любовницы Моники Белуччи и Азии Ардженто, сыгравшей Сатану в "Страстях Христовых" Гибсона.