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Вышел трейлер аниме-боевика Адриано Челентано про Адриано Челентано

Новости
    28.01.2019, 18:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Экзотическая и, возможно, по-своему прекрасная вещь: на официальном YouTube-канале Адриано Челентано, одного из главных итальянских культурных достояний, опубликован трейлер анимационного криминального боевика "Адриан" (Adrian). Решенного, как видим, в аниме-стилистике.

Причем создателем шоу выступило само достояние: Челентано - режиссер, сценарист и, соответственно, сам себя озвучивает. Производством занимается его же корпорация Clan Celentano.

Фото: kinopoisk.ru
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В первом сезоне, который будет в эфире с января по март, - девять эпизодов. Бюджет проекта - четырнадцать миллионов евро.

Челентано в этом месяце исполнился 81 год. Актер, певец, композитор, телеведущий, общественный деятель, так далее. Лауреат локальных музыкальных, кино- и телевизионных премий. Отец инфернальной актрисы Розалинды Челентано, любовницы Моники Белуччи и Азии Ардженто, сыгравшей Сатану в "Страстях Христовых" Гибсона.

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