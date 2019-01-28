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Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Новости
    28.01.2019, 17:25
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован трейлер первого англоязычного фильма канадского вундеркинда Ксавье Долана - эпитостолярной ЛГБТ-драмы с понурым Китом Харингтоном и россыпью других знаменитостей "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована".

Сценарий к картине автор камерных истерично-насупленных драм "Мамочка" и "Это всего лишь конец света" подготовил вместе с коллегой Джейкобом Тирни ("Троцкий", "Хорошие соседи").

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: "Красивый, плохой, злой" - фильм про Теда Банди

Синопсис следующий. Популярного актера Джона Ф. Донована (Кит Харингтон) находят мертвым дома в Нью-Йорке в 2006 году. Об этом не знает его давний поклонник, 11-летний Руперт (Джейкоб Тремблей), который с ним переписывается и с нетерпением ждет от актера очередной весточки. Спустя 10 лет повзрослевший Руперт (Бен Шнетцер), выбравший стезю актера и выпустивший книгу с письмами покойного Донована, встречается с журналисткой Одри, которой помогает разобраться, отчего Донован свел счеты с жизнью.

В остальных ролях, помимо уже названных, заняты: Натали Портман, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс, Тэнди Ньютон, Эмили Хэмпшир, Сара Гадон и др.

Напомним, что из фильма Долан вырезал все сцены с участием Джессики Честейн, объяснив это тем, что они не вписывались в атмосферу и содержание картины, а поклонники режиссера смогут увидеть его в актерской ипостаси во второй части "Оно" по Стивену Кингу.

Премьера состоится в марте.

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