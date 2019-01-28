Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева

Опубликован трейлер драмы "Белая ворона" - третьей по счету картины актера шекспировского масштаба Рэйфа Файнса ("Кориолан", "Невидимая женщина", "Гарри Поттер"), которая посвящена известному советско-франко-британскому мастеру балета и дирижеру Рудольфу Нуриеву (Нурееву). Адаптированный сценарий был подготовлен по мотивам книги Джули Кэвэны Дэвидом Хэа ("Чтец", "Часы", "Отрицание").

Съемки проходили в Сербии и России. Файнс, по его словам, перед премьерой фильма прошлой осенью был очень расстроен нарастающим напряжением между Британием и Россией, так как он очень много общался и общается с русскими культурными деятелями и считает, что эти две культуры обладают "прекрасные возможности, чтобы взаимодействовать".

Байопик посвящен событиям, которые изменили судьбу танцовщика: когда во время зарубежных гастролей Кировского театра в 1961 году Нуреев решает остаться в Париже.

В главных ролях: Олег Ивенко, Рэйф Файнс, Адель Экзаркопулос, Сергей Полунин, Луис Хофманн, Чулпан Хаматова, Оливье Рабурден и Зак Эйвери.

Премьера намечена на 22 марта.