Жене Башара Асада удалили злокачественную опухоль

Супруга президента Сирии продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Хирургическая операция по удалению злокачественной опухоли молочной железы прошла успешно. Об этом сообщили в военном госпитале Дамаска.

Канцелярия главы государства пожелала Асме Асад скорейшего выздоровления. Напомним, в августе прошлого года в СМИ появилась информация, что у жены сирийского лидера обнаружена опухоль. По словам врачей, болезнь выявлена на ранней стадии, а значит шансы на полное выздоровление высоки.

В Twitter тогда была опубликована фотография из больницы. На снимке видно, как Асме делают капельницу.

Первая леди Сирии родилась в 1975 году, в декабре 2000-го вышла замуж за Башара Асада. В 2001 году у них родился сын Хафез, в 2003 - дочь Зейн, а в 2004 - сын Карим.