Для охраны воздушных границ будут использованы боевые беспилотники

Представители Министерства обороны РФ сообщили, что возле границы России на этой неделе не менее 19 летательных аппаратов вели разведывательные действия. В результате этого российские пилоты дважды поднимались в воздух, чтобы совершить план "Перехват". При этом, несмотря на все зафиксированные инциденты, российское воздушное пространство ни разу нарушено не было.

В то же время нередко рядом с российской границей появлялись беспилотные летательные аппараты. В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков, в частности американских беспилотников, у российских границ увеличилась. На участившиеся разведывательные операции вблизи государственных границ обратили внимание российские военные. Минобороны призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон проигнорировал просьбу. Напомним, в течение последней недели над нейтральными водами Балтийского моря средства контроля воздушного пространства ПВО России дважды обнаружили приближающуюся к государственной границе нашей страны воздушную цель. Потенциальными нарушителями оказались самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.

В обоих случаях летчики российского истребителя убедились в том, что иностранный самолет изменил курс и удалился от российской границы, и только после этого вернулись на аэродром базирования. Ранее "РГ" сообщала, что корветы Балтийского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный" продолжают отслеживать перемещения двух американских эсминцев в нейтральных водах неподалеку от Калининградской области. Одной из целей этих эсминцев США на Балтике является сбор разведданных, считают российские военные эксперты.

SRA-4 - cамолет электронной разведки и противодействия, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation на базе транспортного самолета Gulfstream IV. Серийное производство самолета начато в 1988 году. Электронное оборудование самолета включает РЛС в гондоле под фюзеляжем. На его базе созданы также морской патрульный и противолодочной самолеты. Время патрулирования при радиусе действия в 1000 км составляет 4 часа 20 минут при максимальной нагрузке (4 173 кг) или 6 часов при нагрузке в 1 950 кг. Самолет поставляется в ВМС Швеции.

Самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США - это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолёта для замены Lockheed P-3 Orion. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях - как в прибрежных районах, так и в Мировом океане. В основе - конструкция обновленного лайнера Боинг 737-800. От прародителя его отличает крыло, лишенное винглетов, но имеющее законцовки с увеличенной стреловидностью.

За 2018 год подразделения ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов, около трех тысяч из них - иностранные боевые самолеты.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире радиостанции НСН объяснил, для чего необходимо предупреждение и сопровождение иностранных самолетов. "Было осуществлено боевое сопровождение данного воздушного судна, которое могло войти или направлялось в 12-мильную зону. Это приграничный участок, где обязательно предупреждают воздушное судно противника или сопредельного государства", - объяснил военный летчик.

Что же касается разведки с беспилотников, то в январе воздушное судно RC-135V и беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США провели разведывательные полеты рядом с Краснодарским краем. За передвижениями в небе самолетов других стран внимательно следили российские военные. Для контроля за воздушным пространством дежурные силы ПВО России использовали в том числе не только самолеты-перехватчики и аппараты космического наблюдения, но и беспилотники.

При этом беспилотные системы появятся у военных и для других целей. Так, в 2019 году начнутся поставки разведывательно-ударных беспилотников Вооруженным силам России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках годовой коллегии ведомства. По его словам, войска ежегодно будут получать более 300 летательных аппаратов.

Стоит отметить, что ажиотаж среди иностранных аналитиков вызывает БПЛА шестого поколения, а именно "Охотник". Американские эксперты признали, что судно доставит большие неприятности пилотам Соединенных Штатов, поскольку во многом превосходит аналоги.

Кроме того, министр отмечал, что ежегодно в рамках выполнения государственного оборонного заказа войска получают более 300 летательных аппаратов малой дальности. В данный момент военно-промышленным комплексом созданы два БПЛА среднего и дальнего действия. Группа компаний "Кронштадт" построила беспилотник "Орион", а казанское КБ им. Симонова построило дальний беспилотный самолет-разведчик "Альтаир", производство и доработку которого будет осуществлять Ульяновский завод гражданской авиации.