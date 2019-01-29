Госдума: Законопроект об охране Байкала может быть рассмотрен летом

Законопроект об охране озера Байкал будет подготовлен в течение текущей весенней сессии и внесен в Госдуму уже летом этого года.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев по итогам совещания в Иркутске. На нем Иркутский Государственный университет (ИГУ) представил первые результаты анализа действующего законодательства об охране озера Байкал.

Действующий федеральный закон об охране озера Байкал был принят в 1999 году. ИГУ подготовил научно-исследовательскую работу по заказу аппарата Госдумы по теме: "Правовое обеспечение государственной политики по сбережению экосистемы озера Байкал. Разработка научно обоснованной концепции модернизации ФЗ "Об охране озера Байкал". В работе, помимо ИГУ, участвовали представители других иркутских вузов, Академии наук, Общественной палаты, бизнеса и общественности. Для этого в университете создан Институт правовой охраны Байкала.

"Я очень хотел бы, чтобы результатом нашей общей работы, которая основывается на поручениях президента, был закон, который будет способен работать. И в этой связи я считаю обязательным обсудить основные предложения и с местными жителями, и научным сообществом, и с экологами, а не только с региональным руководством, с мэрами городов, а на федеральном уровне - с правительством РФ", - заявил Николаев. По его словам, это необходимо для того, чтобы было четкое понимание, что после принятия закон будет работать. "Наша первостепенная задача - чтобы такой важнейший закон - об охране озера Байкал - работал, - заявил он. - Я надеюсь, что в текущую весеннюю сессию мы сформируем законопроект и внесем его в Госдуму летом этого года.

Николаев обратил внимание на важность комплексного подхода при изменении законодательства об охране озера Байкал. "Та модель, которая была заложена действующим законом об охране озера Байкал, по факту не работает так, как бы мы все хотели. И местное население, и экологи, и предпринимательское сообщество, и муниципалы недовольны, мы видим это. Попытки просто латать законодательство ни к чему не приведут, если мы не поменяем саму систему", - подчеркнул Николаев. Он подчеркнул, что существующее законодательство в сфере природоориентированного туризма не дает цивилизованно развиваться этому направлению на Байкале.