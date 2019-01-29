Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.01.2019,  
14:06
Текст:  Тимур Алимов

Информация о неизвестном конкуренте "Арматы" появилась в Сети

В интернете опубликованы сведения о перспективном танке "Бурлан", разработка которого велась примерно в одно время с Т-14 "Армата".
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, над проектом боевой машины будущего трудились конструкторы в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что за основу был взят "Объект 299", известный как "танк предельных параметров", работы над которым велись в 1980-х годах. Его компоновка и внешний облик во многом напоминают серию перспективных отечественных бронемашин. К слову, советские инженеры намеревались сделать "Объект 299" универсальной платформой, на базе которой помимо основного танка предполагалось создать тяжелую БМП, САУ, машину поддержки и вспомогательную технику различного назначения.

Основным отличием "Бурлана" от "Арматы" должен был стать газотурбинный двигатель - вероятнее всего, модернизированный ГТД-1250 мощностью до 1400 лошадиных сил. Еще одной особенностью перспективной машины стало бы широкое использование элементов основного боевого танка Т-80, что могло существенно удешевить проект.

Фото: Популярная механика / youtube.com
В США связали появление "Охотника" с сирийским опытом ВКС России

В качестве главного орудия разрабатываемой машины, по предположению автора, выступала бы 125-миллиметровая пушка 2А82, которая применяется на Т-14.

Разработки конструкторов из Северной столицы остались на бумаге, ни одного макета "Бурлана" выпущено не было.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано фото советского перспективного танка "Объект 490", который пользователи прозвали "дедушкой "Арматы".

Машина создавалась в рамках масштабной программы по разработке основного боевого танка нового поколения, основным ее принципом стало разделение корпуса на изолированные друг от друга отсеки. Работы над танком были прекращены в 1984 году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
США начали производство нового ядерного оружия 12:36
В США связали появление "Охотника" с сирийским опытом ВКС России 28.01.2019
Беспилотник-перехватчик "Карнивора" применил оружие в ходе испытаний 28.01.2019
танки
Фото: IceUnshattered/wikimedia.org
Подземная Великая стена: где Китай прячет ядерные ракеты 11:15
Ударная сила: Т-72С остаются самыми современными танками Ирана 28.01.2019
Т-34-85 против ПТРК: хуситы засняли уничтожение легендарного танка 25.01.2019
оружие XXI века
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России 27.01.2019
Усложнит жизнь США: на Западе оценили российского "Охотника" 25.01.2019