Как Минск готовится к "Евровидению-2019"

Чуть больше ста дней остается до майского полуфинала конкурса песни "Евровидение-2019", на котором по итогам жеребьевки Беларуси предстоит удивить зрителей и жюри новыми вокальными именами. Информация об этом появилась накануне на сайте музыкального состязания.

Вместе с белорусским претендентом свои песни в первой части полуфинала представят молодые голоса из Венгрии, Кипра, Сербии, Словении, Чехии, Черногории, Польши и Финляндии. А во второй части шоу на сцену поднимутся представители Австралии, Бельгии, Греции, Исландии, Португалии, Сан-Марино, Украины и Эстонии.

Во втором полуфинале зрители услышат музыкантов из России, Армении, Азербайджана, Австрии, Албании, Дании, Ирландии, Латвии и Литвы, Мальты, Молдовы и Македонии, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Хорватии, Швейцарии и Швеции.

Как уже сообщал "СОЮЗ", конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве. Полуфиналы намечены на 14 и 16 мая, а финальный аккорд прозвучит 18 мая. А всего в этом году конкурс собрал исполнителей из 42-х стран.

Израиль, Испания и Израиль будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Великобритания и Италия - второго. Порядковые номера участников полуфиналов будут определены чуть позже решением продюсеров шоу. Стоит напомнить, что аналогичная система распределения вокалистов в полуфиналах действует уже несколько лет и дает возможность топ-менеджерам делать шоу более эффектным и интригующим.

Кстати, в пресс-службе Белтелерадиокомпании пояснили, что в республике продолжается прием заявок для участия в национальном отборочном туре конкурса. В адрес медиахолдинга уже поступила 31 заявка из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Великобритании и США.

Правда, наибольшее количество заявок поступает в последние дни приема, но некоторые участники отборов прошлых лет уже включились в конкурсную гонку. Последний день приема заявок - 31 января 2019 года. Артистам необходимо подавать их в электронном виде на сайте организатора.

Уже 4 февраля пройдет прослушивание претендентов, и фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены десять исполнителей для участия в финале, который состоится не позднее 8 марта 2019 года в прямом телевизионном эфире в формате шоу на белорусском телевидении.