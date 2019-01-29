Комплексная проверка боевой готовности началась в ВС Беларуси

Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности воинских частей ВС Беларуси началась под руководством первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева, сообщает БЕЛТА со ссылкой на военное ведомство страны.

К проверке - в соответствии с решением министра обороны - привлекаются "органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения".

В ходе учений планируется призвать из запаса около 1,4 тысячи человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций. "Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных Сил", - проинформировали в пресс-службе министерства обороны.