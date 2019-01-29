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29.01.2019,  
16:11
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Летающие танки" поддержат ливийских военных в ходе боев за Сабху

В ходе боев за город Сабха бойцов ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара поддерживают боевые вертолеты. В Сети появились фотографии ударных Ми-35 и Ми-24П.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в настоящее время в ливийское небо подняты вертолеты, которые были приобретены еще в бывших республиках СССР.

"Что касается семейства Ми-24, то Ливия со второй половины 1970-х годов стала одним из крупных покупателей таких вертолетов. Изначально приобретались Ми-25 - экспортная версия Ми-24Д. Затем Ми-35 - вариант для поставки за рубеж Ми-24В", - пояснил он.

В 1980-х годах ливийские вертолеты приняли участие в ожесточенном конфликте с Чадом.

Введенное в 1992 году Советом безопасности ООН оружейное эмбарго привело к глубокому упадку национальных вооруженных сил. В результате многие образцы вооружений вышли из строя, в том числе и ряд поставленных ударных вертолетов.

После снятия ООН санкций в 2003 году было решено восстановить часть машин, для ремонта на Украине были выбраны Ми-35.

"В ходе начавшейся в Ливии в 2011 г. гражданской войны и иностранной интервенции большая часть такой техники была потеряна. И сейчас стороны, сражающихся за власть в стране, стали получать от своих иностранных покровителей винтокрылую технику, уже бывшую в эксплуатации. Правда, пока речь идет всего лишь о нескольких таких вертолетах", - добавил военный эксперт.

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