Марокко за счет ЕС возвело новые заграждения вокруг Сеуты и Мелильи

Марокко за деньги, выделенные Европейским союзом, возвело новые заграждения вокруг испанских анклавов на африканском побережье Сеута и Мелилья. По мнению властей страны, это должно остановить мигрантов, пытающихся проникнуть в Европу через эти два города.

Проблема миграции очень актуальна для Рабата, поскольку согласно заключенному с Брюсселем соглашению, любой нелегал, попавший в ЕС через Марокко, депортируется именно в это королевство, несмотря на страну происхождения. Взамен Марокко от европейцев получает финансовую помощь (в прошлом году было выделено 30 миллионов евро из пакета в 140 миллионов). На эти средства местные власти возвели двухметровые заборы с колючей проволокой, а также выкопали прямо за ними рвы. И все это расположено перед 6-метровыми заборами, возведенными испанцами еще в 1990-е годы вокруг Сеуты и Мелильи.

Необходимость строительства новых заграждений стала особо актуальной поле того, как недавно власти Испании под напором правозащитников приняли решение удалить колючую проволоку с заборов вокруг анклавов. Взамен предполагается установить больше видеокамер, тепловизоров, датчиков шума и движения. Рассматривалась также возможность электрификации отдельных участков, но затем от этой идеи отказались. На все это будет выделено свыше 32 миллионов евро.

Согласно статистике, в 2018 году власти Марокко предотвратили 89 тысяч попыток проникновения на территорию Испании. При этом 57,5 тысячи мигрантов все же смогли пересечь Гибралтарский пролив и высадиться на побережье пиренейского королевства, еще почти 2 тысячи преодолели забор вокруг Сеуты, 4,8 тысячи - у Мелильи.