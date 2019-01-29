МИД РФ: Большая часть стран в Совете Европы - за сохранение членства РФ

Большая часть стран, входящих в состав Совета Европы (СЕ), поддерживает сохранение членства России в этой организации, об этом 29 января заявил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, выступая на видеомосте в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул дипломат, страны поддерживают членство РФ в СЕ, несмотря на то, что Москва два последних года осознанно не платит взносы, которые составляют 66 миллионов евро ежегодно, поскольку "наши права в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не восстановлены".

28 января глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что летом 2019 года может начаться процедура выхода России из Совета Европы.