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29.01.2019 12:53
Рубрика: Власть

МИД РФ: Большая часть стран в Совете Европы - за сохранение членства РФ

Текст: Константин Волков

Большая часть стран, входящих в состав Совета Европы (СЕ), поддерживает сохранение членства России в этой организации, об этом 29 января заявил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, выступая на видеомосте в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Как подчеркнул дипломат, страны поддерживают членство РФ в СЕ, несмотря на то, что Москва два последних года осознанно не платит взносы, которые составляют 66 миллионов евро ежегодно, поскольку "наши права в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не восстановлены".

28 января глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что летом 2019 года может начаться процедура выхода России из Совета Европы.

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