Монахи Афона отказались ехать на интронизацию нового украинского "патриарха"

Порядка 13 из 20 афонских монастырей не поедут на интронизацию главы "новой" украинской церкви. Об этом сообщает "Интерфакс-религия" со ссылкой на агентство "Ромфеа".

По данным греческих журналистов, 28 января состоялось внеочередное заседание Священного Кинота Святой горы, где было принято решение ответить отказом на приглашение Константинопольского патриарха. В нем, в частности, Варфоломей просил административный орган Афона делегировать в Киев монахов для участия в интронизации Епифания Думенко.

Справка "РГ"

До сих пор ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, не признала так называемую Православную церковь Украины.