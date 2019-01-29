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29.01.2019 11:30
Рубрика: Общество

Монахи Афона отказались ехать на интронизацию нового украинского "патриарха"

Текст: Елена Новоселова
Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
Порошенко изменил юрисдикцию религиозных общин

Порядка 13 из 20 афонских монастырей не поедут на интронизацию главы "новой" украинской церкви. Об этом сообщает "Интерфакс-религия" со ссылкой на агентство "Ромфеа".

По данным греческих журналистов, 28 января состоялось внеочередное заседание Священного Кинота Святой горы, где было принято решение ответить отказом на приглашение Константинопольского патриарха. В нем, в частности, Варфоломей просил административный орган Афона делегировать в Киев монахов для участия в интронизации Епифания Думенко.

Справка "РГ"

До сих пор ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, не признала так называемую Православную церковь Украины.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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