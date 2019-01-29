Очередной взрыв прогремел на трубопроводе Мексики

Еще один взрыв произошел на трубопроводе государственной нефтяной компании Pemex в мексиканском штате Идальго из-за незаконной врезки. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Universal. Сильный взрыв с последующим пожаром случились в понедельник вечером в муниципалитете Тлашиака. Сейчас на месте ЧП работают военные, полицейские и представители Pemex.

Напомним, незаконная врезка стала причиной мощного взрыва, который случился 18 января в момент, когда возле трубы с топливом собрались сотни людей, которые воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента погибли 115 человек.

По данным минобороны Мексики, только с 7 по 27 января специалисты уже обнаружили почти 1,7 тысячи незаконных врезок в трубопроводы Pemex.