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Рубрика: Экономика

Видео невидимо

Ошибка позволяет "подглядывать" в чужой iPhone
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Столичный выпуск № 19(7777)
Смартфоны Apple оказались способны поставить своих владельцев в неловкую ситуацию. Все дело в уязвимости системы видеозвонков FaceTime, которая по умолчанию используется в iPhone.
Смартфон может подглядывать за вами, и вы этого никогда не узнаете. Фото: Reuters Смартфон может подглядывать за вами, и вы этого никогда не узнаете. Фото: Reuters
Смартфон может подглядывать за вами, и вы этого никогда не узнаете. Фото: Reuters

Ошибка проявляется в том, что звонящий человек может видеть и слышать своего абонента еще до того, как тот "снял трубку". По неизвестной причине смартфон, на который приходит звонок, автоматически начинает трансляцию с микрофона и фронтальной камеры.

Впрочем, сбой проявляет себя только при групповых звонках. Если два человека уже находятся на связи и хотят добавить к беседе третьего абонента, то именно его iPhone или iPad выдаст с потрохами своего владельца - и картинку покажет, и звук воспроизведет. Получатель звонка об этом не узнает - никаких уведомлений о том, что трансляция уже ведется, смартфон не показывает. Если же один человек звонит другому по видеосвязи, ошибка не возникает.

Фото: theREALmarvin / twitter.com
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В Apple в курсе проблемы и временно отключили групповые звонки в FaceTime. Поэтому подслушивать и подглядывать за другими уже не получится. Компания пообещала, что до конца недели выпустит обновление для смартфонов и компьютеров, которое устранит неприятный сбой.

Однако в интернете уже широко обсуждают проблему и вовсю обвиняют Apple в небрежном отношении к безопасности пользовательской информации. Особенно ликуют фанаты Android.

Android тоже сложно назвать системой, защищенной от ошибок. Сообщения об уязвимостях в операционке от Google появляются едва ли не чаще, чем сведения об ошибках в iOS. В августе 2018 года специалисты из компании Kryptowire рассказали о "дырах" в смартфонах LG, Asus, ZTE, Nokia, Alcatel. Ошибки позволяли перехватывать сообщения и звонки, получать сведения о контактах. Кроме того, нередки случаи, когда на недорогих Android-смартфонах прямо с завода были установлены вредоносные программы, которые собирали информацию и отправляли ее на неизвестные серверы.

Чтобы не стать жертвой прослушки, владельцам "андроидов" можно порекомендовать ставить приложения только из официального магазина Google Play. В случае с Apple подцепить вирус почти невозможно, но опростоволоситься может сама компания - как в данном случае. И здесь остается только ждать - обычно исправление таких ошибок занимает несколько дней.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Apple
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