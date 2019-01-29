Пентагон опроверг домыслы СМИ о военном присутствии РФ в Венесуэле

Военная разведка США опровергла раздуваемые западной прессой сообщения о неких признаках военного присутствия России или Китая в Венесуэле. Об этом глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заявил во вторник на слушаниях в комитете по разведке сената США.

Генерал не стал развернуто отвечать на вопрос конгрессменов на эту тему, предложив более подробно поговорить о разведданных по действиям России и Китая в режиме закрытых слушаний. Тем не менее, сославшись на открытые данные, он заявил, что пока поддержка со стороны Москвы и Пекина выражается в "громогласных заявлениях".

При этом ранее власти США на разных уровнях, включая президента Дональда Трампа, не исключали военного сценария для разрешения ситуации в Венесуэле. Постпред этой страны при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро обвинил Вашингтон в подготовке военного вторжения в Венесуэлу для поддержки попытки неконституционной смены власти.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. Гуайдо признали США и ряд союзных им государств.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это попыткой госпереворота. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что США и их союзники взяли открытый курс на свержение законно избранной власти в Венесуэле.