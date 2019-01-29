Представлен самый дешевый безрамочный ноутбук

Китайская компания Chuwi, специализирующаяся на производстве техники нижнего и среднего ценового сегмента, объявила о кампании по сбору средств на площадке IndieGoGo для выпуска нового ноутбука.

Безрамочный ноутбук Chuwi. Фото: Indiegogo

Киллер-фичей гаджета заявлено комбо из доступной цены и безрамочности устройства. Но наличие боковых рамок шириной в 5 мм, обозначенных даже на отдельных изображениях в промо-материалах, вряд ли позволят по-честному назвать 13-дюймовый дисплей лэптопа "безграничным".

Также удивить потребителя, по мнению маркетологов из Поднебесной, должны легкий вес аппарата (1,25 кг) и батарея, обеспечивающая до 8 часов автономной работы девайса. Железной составляющей - процессором Intel Core M 2.2 Ггц, 8 RAM и 128 Гб, тоже вряд ли можно произвести революцию на рынке портативных PC.

В случае, если краудфандинговая кампания завершится удачно, такой компактный вариант компьютера для поездок и путешествий можно будет приобрести за 500 долларов (около 33 тысяч рублей). Заранее уверенные в успехе предприятия и сделавшие предзаказ покупатели смогут получить скидку в размере 125 долларов - в итоге стоимость составит чуть более 24 тысяч рублей.