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Представлен самый дешевый безрамочный ноутбук

29.01.2019,  
10:33
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Indiegogo Фото: Indiegogo
Фото: Indiegogo

Китайская компания Chuwi, специализирующаяся на производстве техники нижнего и среднего ценового сегмента, объявила о кампании по сбору средств на площадке IndieGoGo для выпуска нового ноутбука.

Безрамочный ноутбук Chuwi. Фото: Indiegogo

Киллер-фичей гаджета заявлено комбо из доступной цены и безрамочности устройства. Но наличие боковых рамок шириной в 5 мм, обозначенных даже на отдельных изображениях в промо-материалах, вряд ли позволят по-честному назвать 13-дюймовый дисплей лэптопа "безграничным".

Также удивить потребителя, по мнению маркетологов из Поднебесной, должны легкий вес аппарата (1,25 кг) и батарея, обеспечивающая до 8 часов автономной работы девайса. Железной составляющей - процессором Intel Core M 2.2 Ггц, 8 RAM и 128 Гб, тоже вряд ли можно произвести революцию на рынке портативных PC.

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В случае, если краудфандинговая кампания завершится удачно, такой компактный вариант компьютера для поездок и путешествий можно будет приобрести за 500 долларов (около 33 тысяч рублей). Заранее уверенные в успехе предприятия и сделавшие предзаказ покупатели смогут получить скидку в размере 125 долларов - в итоге стоимость составит чуть более 24 тысяч рублей.

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