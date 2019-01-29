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29 января 2019 г.

Постановление администрации Приморского края от 28 января 2019 года № 33-па "Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года"

Дата подписания 28 января 2019 г.
Опубликован 29 января 2019 г.

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края" Администрация Приморского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края - Глава Администрации Приморского края О.Н.Кожемяко

 

Утвержден постановлением Администрации Приморского края от 28 января 2019 года № 33-па

 

Порядок

предоставления единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления за счет средств краевого бюджета единовременной компенсационной выплаты (далее - компенсация) супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников (далее - заявитель) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года (далее - погибший (умерший) ветеран).

2. Назначение компенсации заявителям производится территориальными отделами департамента труда и социального развития Приморского края (далее соответственно - территориальные отделы, департамент) при соблюдении одновременно следующих условий:

изготовление (восстановление) и фактическая установка надгробного памятника на могиле погибшего (умершего) ветерана на территории Приморского края;

изготовление (восстановление) и установка на территории Приморского края надгробного памятника погибшему (умершему) ветерану произведены специализированной службой по вопросам похоронного дела;

наличие документов, подтверждающих фактические расходы заявителя на изготовление (восстановление) и установку надгробного памятника.

3. От имени заявителей за предоставлением компенсации могут обращаться их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения заявителями полномочиями выступать от их имени в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченный представитель).

4. Назначение компенсации осуществляется на основании заявления заявителя (уполномоченного представителя) о назначении компенсации, с указанием согласия на обработку его персональных данных и реквизитов банковского счета в кредитной организации для перечисления компенсации, и следующих документов:

а) документа, удостоверяющего личность заявителя, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации);

б) документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, в случае его отсутствия - временного удостоверения личности уполномоченного представителя и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);

в) согласия на обработку персональных данных (в случае если отсутствует в заявлении о назначении компенсации);

г) документа, подтверждающего гибель (смерть) при исполнении обязанностей военной службы, либо копии заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи смерти с военной травмой, полученной в районах боевых действий;

д) свидетельства о смерти погибшего (умершего) ветерана, выданного органами записи актов гражданского состояния;

е) справки о месте захоронения погибшего (умершего) ветерана;

ж) удостоверения участника или инвалида войны, удостоверения ветерана военной службы, боевых действий или другого документа, подтверждающего право на государственную гарантию по увековечению памяти;

з) договора на изготовление (восстановление) и установку надгробного памятника погибшего (умершего) ветерана, указанного в заявлении, со специализированными службами по вопросам похоронного дела;

и) акта выполненных работ на изготовление (восстановление) и установку надгробного памятника погибшего (умершего) ветерана;

к) квитанции по форме БО-13 (01), подтверждающей оплату выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению (восстановлению) и установке надгробного памятника ветерана, указанного в заявлении;

л) фотографии, подтверждающей установку изготовленного (восстановленного) надгробного памятника на могиле погибшего (умершего) ветерана.

Документы, удостоверяющие личность, предъявляются для сличения данных, содержащихся в них, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема.

Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.

5. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.

6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются самостоятельно заявителем (уполномоченным представителем) в территориальный отдел:

через структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее - структурное подразделение КГКУ) лично в письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий - социального портала "Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края" (далее - социальный портал);

через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), лично.

7. При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в структурное подразделение КГКУ, МФЦ документы, указанные в подпунктах "г-л" пункта 4 настоящего Порядка, предъявляются в оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном законодательством порядке).

8. Поступившие в структурное подразделение КГКУ, МФЦ заявление и прилагаемые документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, передаются в территориальный отдел в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.

9. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в форме электронных документов:

используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством;

заявитель (уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - сервис единой системы идентификации и аутентификации).

Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении заявителя (его уполномоченного представителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

10. При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, территориальным отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг".

11. При поступлении заявления и (или) документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг".

12. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки территориальный отдел принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения.

После получения указанного уведомления заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

13. В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в течение пяти рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий этих документов.

В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ не позднее следующего рабочего дня после дня истечения срока представления документов, установленного настоящим пунктом, передает заявление и прилагаемые к нему документы, представленные в форме электронных документов, в территориальный отдел, который принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в течение двух рабочих дней со дня их поступления в территориальный отдел и направляет через структурное подразделение КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.

14. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.

15. Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации, в том числе в электронной форме с использованием единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

При проведении проверки, указанной в настоящем пункте, территориальный отдел уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) через структурное подразделение КГКУ о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в территориальный отдел по адресу, указанному в заявлении.

16. Решение о назначении компенсации или об отказе в ее назначении принимается территориальным отделом в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, в территориальный отдел.

17. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:

1) отсутствие права заявителя на предоставление компенсации в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;

2) представление документов, содержащих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления;

3) непредставление или представление заявителем (его уполномоченным представителем) не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

4) представление заявителем (уполномоченным представителем) недостоверных сведений.

18. Территориальный отдел уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) через структурное подразделение КГКУ о назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации с указанием причин отказа в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление направляется заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

19. После получения указанного уведомления заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

20. случае несогласия с принятым решением заявитель (уполномоченный представитель) вправе обжаловать его в порядке, установленном действующим законодательством.

21. Назначение и выплата компенсации заявителям производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но в размере не более 30,0 (тридцати) тысяч рублей.

22. Выплата начисленных сумм компенсации осуществляется в срок не позднее двух месяцев со дня принятия решения о назначении компенсации территориальными отделами путем перечисления средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении.

В случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций, а также в случае, если получатели по объективным причинам (состояние здоровья, возраст) не имеют возможности пользоваться услугами кредитных организаций, компенсации предоставляются путем выплаты (доставки) через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (далее - УФПС Приморского края - филиал ФГУП "Почта России") согласно графику доставки социальных выплат в период с 3 числа по 21 число каждого месяца.

23. Расходование средств на выплату компенсации осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на текущий финансовый год на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), УФПС Приморского края - филиалу ФГУП "Почта России" и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром начисленной компенсации.

24. Территориальные отделы для обеспечения выплаты компенсации:

представляют в департамент ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение денежных средств для выплаты компенсации за счет средств краевого бюджета по форме, установленной департаментом;

представляют в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) посредством электронной почты реестры начисленной компенсации с обозначением способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;

формируют и направляют ежемесячно списки получателей компенсации:

по почтамтам УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России" - до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;

по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на осуществление выплаты компенсации;

составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края - филиала ФГУП "Почта России" и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в ГКУ Приморское казначейство;

представляют в департамент в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных выплатах компенсации.

25. Департамент:

ежемесячно формирует и представляет в департамент финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на выплату компенсации в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета, выделяемых на выплату компенсации.

26. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с департаментом:

ежемесячно формирует сводный реестр начисленной компенсации (далее - сводный реестр) на основании реестров, представленных территориальными отделами;

ежемесячно готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет департамента заявки на кассовый расход на перечисление средств компенсации с лицевого счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края - филиалу ФГУП "Почта России" и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;

направляет в территориальные отделы электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств на выплату компенсации кредитным организациям;

доводит до территориальных отделов электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после дня получения информации о возврате средств;

обеспечивает своевременное расходование средств на выплату компенсации;

представляет в департамент:

отчет о расходовании средств, выделенных на компенсации по 760 ведомству, - ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности;

отчет о расходовании средств, выделенных на компенсации по 760 ведомству, в разрезе городских округов и муниципальных районов Приморского края - ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом.

 

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