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29.01.2019,  
12:31
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Гаубичный "Урал": российский грузовик стал платформой для САУ в Лаосе

На недавнем военном параде в столице Лаоса - Вьентьяне, посвященном 70-летию создания лаосской Народной армии, были продемонстрированы различные образцы боевой техники, в том числе новейшей. Эти боевые машины поставлены Советским Союзом, Россией и Китаем.
Фото: World Army NEWS / youtube.com Фото: World Army NEWS / youtube.com
Фото: World Army NEWS / youtube.com

В СМИ много писали о танках Т-72Б1 "Белый Орел", модернизированных БРДМ-2. Однако демонстрация колесных самоходных артиллерийских установок на шасси российских автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 осталась практически незамеченной. Хотя, по всей видимости, это были одни из немногих участников парада, имеюшие лаосское происхождение.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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На одном из местных предприятий на вездеходы из Миасса стали устанавливать советскую 122-мм гаубицу Д-30. Для этого специально доработали грузовую платформу - ее усилили для ведения артиллерийского огня, а также приспособили для транспортировки боеприпасов.

Ранее что-то похожее сделали в Египте, там "Урал" тоже скрестили с Д-30. А в соседнем Вьетнаме российские вездеходы стали платформами для американских 105-мм гаубиц М101А1.

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