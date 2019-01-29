Гаубичный "Урал": российский грузовик стал платформой для САУ в Лаосе

На недавнем военном параде в столице Лаоса - Вьентьяне, посвященном 70-летию создания лаосской Народной армии, были продемонстрированы различные образцы боевой техники, в том числе новейшей. Эти боевые машины поставлены Советским Союзом, Россией и Китаем.

В СМИ много писали о танках Т-72Б1 "Белый Орел", модернизированных БРДМ-2. Однако демонстрация колесных самоходных артиллерийских установок на шасси российских автомобилей повышенной проходимости Урал-4320 осталась практически незамеченной. Хотя, по всей видимости, это были одни из немногих участников парада, имеюшие лаосское происхождение.

На одном из местных предприятий на вездеходы из Миасса стали устанавливать советскую 122-мм гаубицу Д-30. Для этого специально доработали грузовую платформу - ее усилили для ведения артиллерийского огня, а также приспособили для транспортировки боеприпасов.

Ранее что-то похожее сделали в Египте, там "Урал" тоже скрестили с Д-30. А в соседнем Вьетнаме российские вездеходы стали платформами для американских 105-мм гаубиц М101А1.