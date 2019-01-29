Раненый Родригес может стать символом "желтых жилетов"

Французские власти не на шутку обеспокоены инцидентом, произошедшим на последней 11-ой по счету "протестной субботе" в Париже и его возможными последствиями. Дело в том, что, когда колонны неформалов, а их было в тот день около четырех тысяч, совершив многочасовые марши по столичным улицам, сконцентрировались на площади Бастилии, начались стычки с полицией.

Далеко не все манифестанты принимали в этом участие. Правда, были и наиболее активные, к которым, как оказалось, присоединились известные погромщики в черных одеждах из крайне левых и анархистов. В полицейских полетели бутылки, камни, кто-то запалил мусорный контейнер. Те ответили слезоточивым газом, и не только.

В это время один из близких соратников знаковой фигуры "желтожилетных" Эрик Друэ, можно сказать его "правая рука", Жером Родригес начал снимать на смартфон разворачивающуюся битву и передавать видеоряд на свою страницу в Facebook. Но буквально через несколько минут этот 40-летний бородач вдруг рухнул на землю. Когда к нему подоспели товарищи, то увидели, что лицо Жерома залито кровью. В тяжелом состоянии его отвезли в госпиталь Кошен, где в течение семи часов шла операция по спасению правого глаза.

То, что он пострадал от полиции, ни у кого не вызывает сомнения. Как убежден сам Родригес, который позднее, придя в себя после операции, провел в больнице пресс-конференцию, он "подвергся минимум двум нападениям". По его словам, полицейские бросили ему под ноги шумовую гранату, которая его оглушила, а после был выстрел из крупнокалиберного травматического оружия LBD, и резиновая пуля попала ему "прямо в глаз". Он считает, что это было сделано преднамеренно.

Понятно, что иного мнения придерживаются во французском МВД. Один из его руководителей, госсекретарь при министре Лоран Нуньез заявил о том, что "нет доказательств, что против Родригеса применили именно резиновую пулю", а от попадания в голову, заметим, за два с лишним месяцев протестов пострадало немало манифестантов.

Ранение, полученное соратником организатора практически всех походов "жилетов" на Париж Эрика Друэ и чернобородым "желтым" блогером Родригесом, всколыхнуло тысячи его единомышленников, готовых на еще более решительные действия. И в данной ситуации Родригес может реально стать своего рода символом протестного движения, приобрести ореол мученика, пострадавшего за правое дело. Нужно ли говорить о том, что такой поворот грозит обострением и без того напряженной обстановки в стране.

Правда, Жером на той же пресс-конференции призвал "жилетов" сохранять спокойствие, а также "отказаться от какой-либо мести и ненависти". В свою очередь Эрик Друэ считает необходимым "усилить борьбу, но без насилия", а в ближайшую субботу провести в Париже марш в "поддержку раненых" и других пострадавших в ходе манифестаций, а их среди "жилетов" свыше 1700 человек.

Парижская прокуратура инициировал расследование происшествия на площади Бастилии, но собственно этим по большому счету официальная реакция, по крайней мере на этом этапе, ограничилась.

В этой связи инцидент с Родригесом невольно подталкивает к параллели с событиями в Венесуэле, где путчисты пытаются свергнуть законно избранную власть, выводя на улицы городов своих людей и устраивая ожесточенные столкновения с силам правопорядка, сохраняющими верность президенту Николасу Мадуре. Можно себе представить, какой бы крик поднялся на весь свет, если бы кто-то из приближенных лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо получил бы схожую травму при схожих обстоятельствах…