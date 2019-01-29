Кто сбил "невидимку": под Курском открылся музей зенитной техники

В зенитно-ракетной бригаде под Курском открылся музей ПВО под открытым небом. На территории военного городка бригады установлены на постаментах зенитные системы разных эпох: от созданной в конце Великой Отечественной войны пушки С-60 до самоходного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", стоящего на вооружении армии России.

- Размещенные у казарм боевая техника вошла в военно-патриотический парк ЗВО. Всего на территории бригады размещено более 10 объектов, в ближайшее время коллекцию пополнит зенитный пулемет ЗУ-23, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

В парке планируется проводить выставки современного вооружения, военно-исторической фортификации и техники, а также артефактов, найденных поисковиками в ходе "Вахт памяти". Здесь будут устраивать военно-патриотические, спортивные и культурно-досуговые мероприятия.

КПП бригады украшает зенитная самоходка "Шилка". В армии России она уже не используется (хотя на базах хранения Сухопутных войск и морской пехоты РФ имеется 267 машин), зато успешно громит боевиков в Сирии. За отсутствием у противника авиации ЗСУ стала машиной огневой поддержки - четыре ствола суммарной скорострельностью 4000 выстрелов в минуту решетят легкую бронетехнику и прижимают к земле пехоту.

Центром музейной композиции стали мобильные комплексы ПВО "Круг" (с ним бригада несла боевое дежурство более 20 лет), "Куб" и "Тунгуска". Установленные рядом боевые машины демонстрируют эволюцию зенитной мысли на протяжении нескольких десятилетий. От пусковой установки с двумя пузатыми ракетами, летавшими на 50 километров, до "Тунгуски", придуманной для борьбы с новой тактикой ударных вертолетов. В начале 80-х те научились прятаться в складках местности, высовываясь ровно настолько, чтобы пустить противотанковую ракету и довести ее до цели. Потребовалось зенитное средство с мгновенной реакцией. Когда появилась "Тунгуска", вооруженная скоростными зенитными ракетами и еще более скорострельными пушками, вертолеты высовываться перестали.

Система ПВО "Куб" в этом ряду стоит особняком - по одной из версий, именно такая машина сбила над Югославией американский самолет-невидимку F-117. "Кубы" много и эффективно воевали в разных частях света: начиная с Войны Судного дня, где сбили 64 израильских самолета, заканчивая отражением ракетных атаки на Сирию в наши дни.

А курские зенитчики тем временем осваивают технику XXI века - новейшие комплексы ПВО "Бук-М3".