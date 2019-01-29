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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стало известно, когда и где похоронят столичного министра Черникова

Министр правительства Москвы, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников будет похоронен во вторник, 29 января, на Троекуровском кладбище.

Фото: Олеся Курпяева
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По словам представителя пресс-службы департамента Елены Романовой, министра похоронят рядом с его отцом в 12 часов. В 9 утра в здании городского правительства на Новом Арбате состоится гражданская панихида, отмечает РИА Новости.

Напомним, чиновник скончался в субботу, 26 декабря. Как подтвердила "РГ" пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, причиной стала острая сердечная недостаточность. Владимиру Черникову было 54 года. 

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