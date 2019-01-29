В 2019 году в Москве благоустроят 50 улиц и площадей

Темпы благоустройства в столице не будут снижаться и в 2019 году. Об этом шла сегодня речь на заседании президиума правительства Москвы. Как доложил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за год планируется благоустроить 50 улиц, площадей и других территорий во всех округах города. В центре столицы работы пойдут главным образом на небольших улицах и переулках. В остальных округах - в рамках программы "Мой район".

Результатами работ, проведенных в прошлом году, остались довольны 80 процентов участников проекта "Активный гражданин", отметил Петр Бирюков. Он напомнил, что за 2018 год в столице благоустроено 23 улицы и городские территории. Это Лесная улица и прилегающие к ней переулки, участок у главного входа ВДНХ, новый вход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, переулки Замоскворечья и Ивановской горки в Китай-городе, площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.