В Москве потеплеет до курортных значений

До летнего курортного тепла еще далеко, но окунуться в зиму черноморских курортов москвичи смогут, не уезжая за пределы города. По данным Метеобюро Москвы и области, в столицу идет оттепель.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, погоду сформирует теплый сектор обширного циклона. Под его влиянием теплый и влажный воздух из Причерноморья проникнет в центр страны. Так, 30 и 31 января воздух может прогреться до +2...+3 градусов. Но новых рекордов не ждите, максимумы для этих дней уже составляют +3 и +3,9 (случилось это в 2016 году). По данным специалистов, оттепель для конца января не редкое явление. За последние 70 лет на 30 и 31 января пришлось 8 подобных явлений, а всего за январь почти 20.

Вместе с теплом придут и очередные осадки в виде снега и снега с дождем, они пополнят копилку осадков первого месяца года. К слову при норме 42 мм уже выпало 65 мм, и месяц вполне может попасть в 20 самых снежных.