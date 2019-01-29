Воспитанников коррекционных школ Москвы прокатят на собачьих упряжках

Сегодня в Москве стартовала ежегодная реабилитационно-образовательная программа "По пути с хаски", главным организатором которой стал городской центр дополнительного образования "Лаборатория путешествий". В парке "Сокольники" вплоть до 10 февраля воспитанники столичных интернатов и коррекционных школ смогут прокатиться в упряжке с голубоглазыми собаками хаски.

В этом году более 350 московских школьников с ограниченными возможностями здоровья станут участниками увлекательной программы, во время которой они почувствуют себя настоящими путешественниками и изучат маршруты Камчатских экспедиций Витуса Беринга. Для этого в хаски-парке есть все необходимое: построены декорации быта народов Крайнего Севера, трасса для катания на упряжках и пеший маршрут. Ребятам предстоит пройти маршрут и на лыжах, и на санях в сопровождении хаски и чукотских ездовых.

Шестой год подряд юные участники программы с особенностями развития получают массу впечатлений от общения с хаски. Мероприятие ежегодно проводится при поддержке департамента образования и науки Москвы.