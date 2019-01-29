Врачи скорой помощи Москвы госпитализируют каждого третьего пациента

Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что на станции скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова действует запрет или ограничение на медицинскую эвакуацию пациентов.

"Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра, - говорится на этот счет в сообщении пресс- службы депздрава. - При определении медицинским персоналом бригад СМП наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Все нуждающиеся пациенты при их согласии доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются".

Пресс-служба подчеркивает, что приведенные в интернет-статье фотографии якобы распространенных на станции материалов "Меры по снижению госпитализации" являются фальсификацией. Когда же пациент отказывается от госпитализации в стационар, наблюдение за его состоянием передается бригадам скорой помощи, отделениям неотложки или врачам поликлиник.

Пациенты с амбулаторной травмой доставляются в травматологические пункты, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В то же время, отмечает пресс-служба, не все пациенты, обратившиеся в службу скорой помощи, нуждаются в медицинской эвакуации. В ряде ситуаций им возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте, применив имеющиеся у бригад скорой помощи высокоэффективные лекарства.

"Так, например, пациентам с повышением артериального давления, с нарушениями ритма сердца, хроническими и остро возникшими болевыми синдромами, повышением температуры тела зачастую достаточно проведения медикаментозной терапии бригадой СМП".

В сообщении департамента здравоохранения приводится цифра: ежедневно 25-30% (около 3 тысяч) вызовов бригад скорой помощи заканчиваются медицинской эвакуацией. То есть фактически каждый третий-четвертый вызов. К примеру, за истекшую неделю врачи скорой направили в стационары города более 20 500 пациентов. Еще более 18 тысяч пациентов госпитализировали поликлиники Москвы, а более 8 тысяч самостоятельно обратились в стационары города.