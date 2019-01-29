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29.01.2019 15:56
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Команда с Сахалина лидирует в баскетбольной Суперлиге-1

Текст: Илья Трисвятский
В январе в регулярном чемпионате первого дивизиона мужской Суперлиги, турнир которой проводится под эгидой Российской федерации баскетбола, осталось провести один матч. Лидирует самый восточный клуб страны "Восток-65" из главного города острова Сахалин - Южно-Сахалинска.
Фото: Пресс-служба БК "Восток-65" Фото: Пресс-служба БК "Восток-65"
Фото: Пресс-служба БК "Восток-65"
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сформированы окончательные составы команд на Матч звезд Единой лиги

В Суперлиге-1 участвуют 15 команд, проводящие по ходу регулярного сезона двухкруговой турнир по разъездной системе. В середине марта определится восьмерка сильнейших клубов, дальше они продолжат борьбу в плей-офф, где на всех стадиях, то есть начиная с четвертьфинала, соперники будут играть серии до трех побед по системе "2-2-1". В конце сезона спортивные результаты вкупе с оценкой клубной инфраструктуры будут учитываться Советом интернациональной Единой лиги в случае подачи заявок на вступление от команд Суперлиги-1.

Участники Суперлиги-1 прошли чуть больше, чем две трети дистанции регулярного чемпионата. "Вотсок-65" за 22 матча потерпел всего три поражения - от столичного МБА, екатеринбургского "Урала" и БК "Новосибирск", Причем все эти неудачи сахалинцев датированы ноябрем. После того отрезка "Восток-65" выдал серию из 11 (!) побед подряд.

Фото: VTB League
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В последнем из уже состоявшихся туров сахалинцы дома взяли реванш у МБА - 87:74. В составе победителей отличились Даниил Аксенов (21 очко), в свое время игравший за ЦСКА Александр Гудумак (17), Алексей Голяхов (15) и Артем Яковенко (13). Причем Аксенов совершил пять (!) дальних попаданий. Подопечные главного тренера Эдуарда Сандлера с дуги бросали даже лучше, чем с ближней и средней дистанции. Этакая домашняя "дальнозоркость" баскетболистов с Сахалина! Причем они играли без одного из лидеров - Квамейн Митчелл травмирован.

- Хорошая игра, мне понравилось. Я больше опасался и ожидал от своей команды не такого уверенного контроля над результатом, - признался наставник "Востока-65" Эдуард Сандлер. - Аксенов молодец, сделал правильные выводы и полностью контролировал темп. Был активен, забивал свои броски, вовремя задействовал больших игроков. В отсутствии Митчелла нам важно не ошибиться где-то в легких матчах, не отдать победу. Группа лидеров - плотная, нужно пробовать удерживаться на лидирующих позициях. У нас будут ока в календаре, будем готовиться в режиме учебно-тренировочного сбора. Надеюсь, подпишем нового игрока и введем его в команду за счет этих пауз и тренировок. "Урал" и "Сургут" набрали ход, в Приморье будет нелегко, все будет зависеть от того, насколько ребята здоровы. Если мы сможем выступать в полном составе, то нам никто не страшен.

Фото: Дмитрий Демидов
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Матч второго круга со своим ближайшим преследователем БК "Самара" островитяне проведут 17 марта, уже под занавес "регулярки". Вполне вероятно, что именно в этой встрече определится команда, который получит первый номер посева в сетке плей-офф. В первом круге "Восток-65" выиграл у волжан в гостях с минимальным перевесом - 73:72.

В спину лидеру дышат также ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) и питерский "Спартак". Но у "красно-белых" "Сахалин" уже выиграл оба матча, а вот с командой из Ревды еще предстоит сразиться 8 марта на выезде. Так что концовка регулярки у островитян получится крайне напряженной.

Текущее положение команд в Суперлиге-1:

1. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 19 выигрышей - 3 поражения (процент побед - 86);

2. БК "Самара" - 17-5 (77);

3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - 16-5 (76);

4. "Спартак" (Санкт-Петербург) - 15-6 (71);

5. БК "Новосибирск" - 13-9 (59);

6. "Спартак-Приморье" - 13-9 (59);

7. "Буревестник" (Ярославль) - 12-10 (55);

8. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 12-9 (57):

9. "Урал" (Екатеринбург) - 12-9 (57);

10. "Химки-Подмосковье" - 10-12 (45):

11. "Университет-Югра" (Сургут) - 10-11 (48);

12. ЦСКА-2 (Москва) - 9-13 (41):

13. МБА (Москва) - 8-14 (36);

14. "Купол-Родники" (Ижевск) - 7-15 (32);

15. "Зенит-Фарм" СПб - 4-17 (19).

Кстати

Две команды Суперлиги-1 - питерский "Спартак" и БК "Новосибирск" - 8-10 февраля выступят в "Финале четырех" Кубка России, который пройдет на паркете КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. В полуфиналах эти команды будут соперничать с клубами Единой лиги. Расписание полуфиналов. 8 февраля, пятница. 16.00. "Парма" (Пермский край) - БК "Новосибирск". 19.30. БК "Нижний Новгород" - "Спартак" СПб. Затем команды получат день отдыха. 10 февраля, в воскресенье, в полдень состоится матч за третье место, на 15.00 назначен финал. Все матчи "Финала четырех" в прямом эфире покажет телеканал холдинга "Матч ТВ" - "МАТЧ! Наш Спорт". Так что любители баскетбола по всей стране смогут сравнить силу команд Единой лиги и Суперлиги-1.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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