В Кировской области при пожаре погибли 16 собак

Шестнадцать собак и две кошки погибли в пожаре в частном деревянном доме в селе Загарье Кировской области, сообщила "РГ" во вторник руководитель региональной общественной организации по защите животных "Дари добро" Анастасия Садакова.

Они проживали вместе с пенсионеркой Галиной Васильевной, которая организовала для них в доме "мини-приют", специально переехав для этого из областного центра в сельскую местность. Когда начался пожар, она пыталась спасти некоторых животных. Остальные погибли в огне.

Сейчас она с двумя собаками живет в квартире в этом же селе. Остальных активистам "Дари добро" удалось пристроить на временную передержку, за исключением трех крупных собак, которых никто не захотел взять.

Они живут на улице, и Анастасия Садакова боится, что с возвращением морозов животные могут погибнуть. Желающие приютить собак могут обратиться к волонтерам общественной организации "Дари добро" - страница организации есть "В контакте". Кроме того, нужна помощь самой Галине Васильевне, которая живет практически в пустой квартире - все ее вещи сгорели.