В саратовской поликлинике пенсионерка умерла после укола

В одной из поликлиник Саратова женщина скончалась после сделанной ей инъекции обезболивающего.

Как сообщает СУ СК по региону, по предварительным данным, женщина 1952 года рождения пришла в поликлинику для прохождения медицинской процедуры, после того как ей был сделан укол, ее самочувствие резко ухудшилось. Пациентке провели реанимационные мероприятия, но спасти ее не смогли.

- Следователями завершен осмотр места происшествия, ведется опрос персонала медучреждения, изымается медицинская документация. В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшедшего и причины смерти женщины. В зависимости от результатов проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ведомства.

В правоохранительных органах уточнили, что женщине сделали инъекцию обезболивающего, раньше ей уже делали такие уколы.

В правительстве области заявили, что по данному факту региональное министерство здравоохранения проведет служебную проверку.