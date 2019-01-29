В Горном Алтае проверят информацию об избиении подростка-инвалида

В Республике Алтай следователи проверят размещенную в социальных сетях и выявленную в ходе мониторинга информацию об избиении 17-летнего подростка-инвалида на детской горке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя республиканского следственного управления СК РФ, сообщение от имени матери избитого подростка появились сразу в нескольких популярных в регионе пабликах. Жительница села Акташ написала, что инцидент произошел в середине января. Ее сын решил скатиться с ледяной горки и случайно толкнул девочку. После этого он был жестоко избит ее старшим братом и другими находившимися на горке подростками.

В больнице, куда пострадавший добрался самостоятельно, ему дали обезболивающие и отправили домой. А на следующий день мать поехала в больницу вместе с сыном, у которого врачи обнаружили сотрясение головного мозга и подозрение на отслоение сетчатки глаза.

"О происшествии доложено руководителю, который поручил организовать процессуальную проверку по данному факту", - цитирует собеседника агентство.