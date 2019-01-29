Новости

Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью 16:55
Культовый хоррор "Кэндимен" перезапустят 16:45
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок 16:35
Путин встретится с Додоном и обсудит с министрами будущее туризма 16:23
В Татарстане скончался экс-участник рок-группы "АнимациЯ" 16:17
Курганские больницы проверят после сообщений о минировании 16:13
Марокко за счет ЕС возвело новые заграждения вокруг Сеуты и Мелильи 16:08
Украинского радикала заочно арестовали по делу о нападении на посольство РФ в Киеве 16:01
Renault отзывает машины из-за проблем с подушками безопасности 16:01
Боевые стрельбы "Касимова" в Черном море показали на видео 15:53
В Краснодаре суд признал банк "Первомайский" банкротом 15:53
Владимир Раевский стал участником проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе" 15:48
Посол США в Польше рассылает письма с угрозами 15:48
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве 15:42
На Ставрополье силовики изъяли 1,8 килограмма героина 15:39
Находящуюся в розыске свердловчанку выдало селфи в соцсетях 15:36
Власти Москвы призвали горожан не заходить за "ленточки" у домов 15:35
В школы Ханты-Мансийска поступили сообщения о минировании 15:34
Легендарные советские "Волги" отправили покорять Европу 15:19
В Бурятии отстранили учителя, заставившего детей надеть противогазы 15:14
В Австрии неизвестные призвали расправляться с женщинами 15:13
Военные снесли в Арктике 432 здания, в которых поселились белые медведи 15:10
На Среднем Урале на снос бараков выделят 14 млрд рублей 15:06
Средний Урал стал лучшим в стране по оказанию госуслуг в строительстве 15:02
В Москве потеплеет до курортных значений 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
29.01.2019 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье силовики изъяли 1,8 килограмма героина

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Пятигорске сотрудники полиции и УФСБ по региону задержали группу подозреваемых в наркоторговле в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По информации силовиков, в группе состояли как минимум три человека, которые занимались бесконтактной продажей наркотиков на территории Ставрополья. Сначала задержали двоих выходцев одной из ближневосточных стран, при себе у них нашли свертки с наркотиком. Обыск дома у мужчин дал еще больше - были обнаружены тайники с полимерными пакетами с порошкообразным содержимым.

Из нарколаборатории в Старой Руссе изъяли 1,2 килограмма амфетамина

- Согласно проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим средством - героином - массой более одного килограмма трехсот граммов. Установлено, что у задержанных существовало четкое распределение обязанностей: 23-летний молодой человек фасовал наркотик на мелкие дозы - от полутора до двух с половинной граммов - для сбыта "мелким" потребителям, другой выполнял оптовые "закладки" в количестве от 20 штук на один адрес, - отмечается в сообщении пресс-службы краевой полиции.

Задержанные навели полицейских еще на одного подозреваемого, которого также задержали. Мужчина предположительно выполнял роль курьера и перевозил наркотики из Москвы на Ставрополье, пряча их в тайник в приборной панели своего авто. У него в машине нашли 490 граммов героина.

Суммарно у задержанных изъято более 1,8 килограмма героина. Против мужчин заведены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на совершение преступления") и частей 4 и 5 статьи 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере").

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

У картины Куинджи обнаружили незначительные повреждения
Лавров: США открыто идут на свержение власти в Венесуэле
Минюст предложил прощать вынужденные коррупционные нарушения чиновников
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
Порошенко объявил о планах переизбрания на второй срок