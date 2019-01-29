На Ставрополье силовики изъяли 1,8 килограмма героина

В Пятигорске сотрудники полиции и УФСБ по региону задержали группу подозреваемых в наркоторговле в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По информации силовиков, в группе состояли как минимум три человека, которые занимались бесконтактной продажей наркотиков на территории Ставрополья. Сначала задержали двоих выходцев одной из ближневосточных стран, при себе у них нашли свертки с наркотиком. Обыск дома у мужчин дал еще больше - были обнаружены тайники с полимерными пакетами с порошкообразным содержимым.

- Согласно проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим средством - героином - массой более одного килограмма трехсот граммов. Установлено, что у задержанных существовало четкое распределение обязанностей: 23-летний молодой человек фасовал наркотик на мелкие дозы - от полутора до двух с половинной граммов - для сбыта "мелким" потребителям, другой выполнял оптовые "закладки" в количестве от 20 штук на один адрес, - отмечается в сообщении пресс-службы краевой полиции.

Задержанные навели полицейских еще на одного подозреваемого, которого также задержали. Мужчина предположительно выполнял роль курьера и перевозил наркотики из Москвы на Ставрополье, пряча их в тайник в приборной панели своего авто. У него в машине нашли 490 граммов героина.

Суммарно у задержанных изъято более 1,8 килограмма героина. Против мужчин заведены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на совершение преступления") и частей 4 и 5 статьи 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере").