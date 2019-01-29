В Петербурге на учителя физкультуры завели дело после травмы ученика

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя физкультуры, который подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, что инцидентом, происшедшим на уроке физкультуры в одной из школ Фрунзенского района, ранее заинтересовалась районная прокуратура. В прошлый четверг, 24 января, на уроке физкультуры учитель 1956 года рождения ударил мячом по голове 13-летнего школьника. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу с травмой головы.

СК уточняет, что уголовное дело в отношении учителя возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.