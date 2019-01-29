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29.01.2019 13:39
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Восстановлено лицо погибшего в 1812 году французского солдата

Текст: Николай Грищенко

Антропологи России и Франции восстановили лицо французского солдата, который участвовал в походе Наполеона на Москву в 1812 году. При отступлении из России солдат получил удар кавалерийской саблей по лицу и умер в Восточной Пруссии.

Останки военного были найдены летом 2006 года при раскопках в Калининграде. Археологи обнаружили 12 братских могил, в которых были похоронены около 600 человек. Благодаря уцелевшим предметам амуниции, в основном пуговицам, удалось установить, что найдены солдаты Великой армии Наполеона.

Фото: ИАЭТ СО РАН
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Внимание исследователей привлек череп человека с травмированным лицом. Исследователи выяснили, что погибшему было от 24 до 27 лет, а это значит, что он родился между 1785 и 1788 годами, то есть до начала Французской революции. Анализ черепа и челюсти показал, что солдат, вероятно, был ранен тяжелой кавалерийской саблей в бою против российских войск. Однако смерть наступила лишь спустя три - шесть месяцев после резанного удара.

"Этот солдат был на пути к выздоровлению, когда он умер. Возможной причиной смерти стали инфекционные болезни, такие как тиф или траншейная лихорадка. Эпидемические вспышки происходили в Кенигсберге в конце 1812 и начале 1813 года", - написала в журнале Osteoarchaeology сотрудница парижского университета Sciences et Lettres Дани Кутиньо Ногейра.

Так как генетического исследования не проводилось, то цвет волос и глаз подобрали на основании данных ХIХ века.

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