Боевые стрельбы "Касимова" в Черном море показали на видео

В акватории Черного моря экипаж малого противолодочного корабля "Касимов" провел боевые стрельбы целям, имитирующим воздушную атаку условного противника. Моряки также расстреляли из зенитных пушек плавающую мину.

На кадрах, сделанных пресс-службой Черноморского флота, можно увидеть, как моряки ведут поиск и сопровождение воздушных целей. После чего начинается выполнение боевых упражнений.

"Организация подготовки к выходу в море, слаженность действий личного состава корабля и результаты выполнения огневых задачи будут оценены командованием флотского объединения", - сообщили "РГ" в пресс-службе военного ведомства.

Отметим, что малый противолодочный корабль "Касимов" вошел в состав Черноморского флота 19 октября 1986 года. До 15 февраля 1992 года носил имя "Комсомолец Армении".

Корабль, водоизмещением 1220 тонн, предназначен для поиска и уничтожения быстроходных подводных лодок на ближних подходах к Новороссийской военно-морской базе. МПК "Касимов" вооружен 76-мм артиллерийской установкой, 30-мм пушками АК-630М, также ЗРК "Оса-МА". Для борьбы с подлодками вооружен бомбометом РБУ-6000 и торпедные аппаратами. Может развивать скорость до 32 узлов, а дальность плавания составляет 2200 морских миль.