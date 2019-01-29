Под Волгоградом жильцов дома эвакуировали из-за просевшей крыши

В ночь на 29 января в поселке Мичуринский Камышинского района Волгоградской области эвакуировали жителей многоквартирного дома, в котором просела крыша.

Об этом "РГ" сообщили в районной администрации.

В регионе уже несколько дней идет снег. Под его тяжестью крыша здания начала проседать. Люди проснулись посреди ночи от сильного скрипа - трещали балки и крошился шифер. Всех жильцов - 25 человек - были срочно эвакуировали.

Районные власти обещают отремонтировать кровлю как можно скорее. По данным специалистов, внутри дома потолок не поврежден.