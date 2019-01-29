Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью

Приземлившийся в аэропорту Сочи из-за дебошира самолет вылетел в пункт назначения. Об этом во вторник сообщили в аэропорту олимпийской столицы.

Как уже писала "РГ", воздушное судно, летевшее из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно село в Сочи сегодня днем. По предварительным данным, пассажир 1985 года рождения спровоцировал конфликт с экипажем и ударил стюардессу. Предположительно, мужчина был с состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в причинах инцидента разбираются правоохранители. Самолет же отправился в Анталью.