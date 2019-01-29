Курганские больницы проверят после сообщений о минировании

Шесть медицинских учреждений Курганской области получили сегодня анонимные сообщения о минировании.

"Сообщения поступили в областную клиническую больницу, больницу скорой медпомощи, горбольницу номер 1, специализированную инфекционную больницу, центр медицины катастроф и Кетовскую районную больницу", - сообщила "РГ" официальный представитель управления ФСБ России по Курганской области Оксана Савакова.

Силовики проводят проверку. Поскольку по стране прокатилась настоящая волна анонимных угроз, будут осмотрены все медучреждения Зауралья.

"Эвакуации не было. Оперативные службы работают по алгоритму, выясняют, кто рассылал сообщения. Проверка проходит в штатном порядке", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства.