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29.01.2019 16:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курганские больницы проверят после сообщений о минировании

Текст: Татьяна Воробьева

Шесть медицинских учреждений Курганской области получили сегодня анонимные сообщения о минировании.

В школы Ханты-Мансийска поступили сообщения о минировании

"Сообщения поступили в областную клиническую больницу, больницу скорой медпомощи, горбольницу номер 1, специализированную инфекционную больницу, центр медицины катастроф и Кетовскую районную больницу", - сообщила "РГ" официальный представитель управления ФСБ России по Курганской области Оксана Савакова.

Силовики проводят проверку. Поскольку по стране прокатилась настоящая волна анонимных угроз, будут осмотрены все медучреждения Зауралья.

"Эвакуации не было. Оперативные службы работают по алгоритму, выясняют, кто рассылал сообщения. Проверка проходит в штатном порядке", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Атака телефонных террористов на Россию
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