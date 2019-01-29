В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали 16 человек

В Тюменской области на трассе столкнулись грузовик MAN и автобус. Инцидент произошел в окрестностях Тобольска вчера вечером.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водителю автобуса Higer помешал большегруз, который в этот момент вытаскивали из кювета. Пытаясь объехать препятствие, он выскочил на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком MAN.

В этот момент в автобусе находились рабочие одного из тобольских предприятий. Сразу после аварии за медицинской помощью обратился только один - его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

"Сегодня утром в больницу с жалобами на ушибы и ссадины пришли еще 15 человек - после оказания необходимой медпомощи их направили на амбулаторное наблюдение", - уточнили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области. Все пострадавшие - мужчины в возрасте от 19 до 38 лет.

В ходе полицейской проверки обнаружилось, что водитель грузовика MAN лишен прав, а тахограв в его автомобиле не работает. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.