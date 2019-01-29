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29.01.2019 08:00

Роскачество составило рейтинг приложений для изучения английского

Текст: Марина Гусенко

Роскачество протестировало мобильные приложения для изучения русскоязычными людьми английского языка.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты организации отмечают, что изучение языка даже с помощью самого лучшего мобильного приложения не будет эффективнее, чем занятия с преподавателем. Тем не менее, сотни миллионов человек в мире пользуются ими.

Фото: iStock
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Все приложения проверили по 52 критериям. Специалисты оценили вариативность форматов обучения, есть ли функция предзагрузки контента, тест, определяющий уровень знаний, словарь, возможность выбора тем обучения и диалога с преподавателем, как преподносятся правила языка.

Оценивалась надежность, удобство, безопасность приложений. Кстати, небезопасных приложений выявлено не было. Хотя одно оказалось уязвимым. Оно передает логин и пароль в незашифрованном виде, а значит, их может перехватить злоумышленник, если человек подключится к сети Wi-Fi, замаскированной под публичную.

Всего в мире порядка 20 миллионов человек используют мобильные приложения для изучения языков. Больше половины из них - студенты. Вторая многочисленная группа пользователей приложениями - это люди 25-40 лет. И они готовы платить за контент.

Все подробности о мобильных приложениях для изучения английского языка, и названия лучших из них для Android и iOS можно прочитать на сайте Роскачества.

Госфонды и контрольные органы Роскачество
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