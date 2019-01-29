Россия подписала соглашение с Советом Европы о защите прав женщин

Историческим событием назвала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подписание соглашения между Россией и Советом Европы "О национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 годы".

"Беспрецедентное значение события в том, - заявила Татьяна Москалькова, - что, когда в мире множатся конфликты между странами, мы подписали не декларацию о намерениях, а соглашение о дельном проекте, который может упрочить цивилизационное пространство и снять остроту конфликтов. Еще он сможет не приоткрыть дверь для соблюдения прав женщин, а разбить "стеклянный потолок" нарушения этих прав".

Москалькова отметила, что в 2018 году в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 42 тысячи обращений. Из них более 50 процентов - от женщин. Опять же до половины (49 процентов) женских обращений - просьбы о трудоустройстве, около 30 процентов - жалобы на насилие в семье и до 15 процентов - просьбы о помощи детям. Проект соглашения с Советом Европы подразумевает целый ряд изменений законодательстве - расширение представительства женщин в выборных и исполнительных органах власти до 30-50 процентов, пересмотр перечня профессий, запрещенных для женщин в стране, зачисление в трудовой стаж женщин воспитание ими детей, разрешение женщинам-заключенным принимать участие в воспитании детей и т.д.

Кто разобьет "стеклянный потолок" нарушения прав женщин

"Все вместе эти меры помогут женщинам почувствовать себя равноправными, - считает Татьяна Москалькова, - поднимут статус и престиж женщины в обществе. А пока дверь женщинам в мир не открыта, а приоткрыта".

С Москальковой согласилась директор директората по человеческому достоинству, равенству и управлению СЕ Клаудиа Лучиани. Она подчеркнула, что представительство женщин в выборных органах власти в России, чуть выше, чем в остальной восточной Европе - 25 процентов, но "остается низким для влияния женщин на либерализацию законодательства или защиту прав женщин и детей". На обучающие программы, стандарты изменения законодательства и обучающие практики Совет Европы выделяет России 500 тысяч евро. Столько же - 500 тысяч евро, по данным МИД РФ, выделяет на проект Россия.

"Если проект пойдет, - говорит директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, - российская сторона готова рассматривать возможность его продления до 2030 года".

Всего в проекте Совета Европы по защите прав женщин принимают участие 20 стран Европы.

Инициатива

Стаж без перерыва на детей

Период, в течение которого женщина занимается воспитанием детей, надо засчитывать в страховой стаж для получения пенсии. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. В беседе с "РГ" она уточнила, что сейчас женщине засчитывается в стаж период декретного отпуска - три года после рождения малыша. По ее мнению, у женщины должна быть возможность посвятить себя воспитанию детей и после достижения ими трех лет. Минтруд так же намерен усилить меры поддержки женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщил первый заместитель главы ведомства Алексей Вовченко. Речь идет о психологической и иной помощи женщинам, попавшим в беду, в том числе - о предоставлении временного жилья.

Подготовила Марина Гусенко

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"