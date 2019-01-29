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29.01.2019,  
11:55
Текст:  Руслан Мельников

СМИ: Десять ракет "Сармат" могут полностью уничтожить население США

Некоторые западные СМИ считают российского ядерного оружия недостаточно для полного уничтожения США. Появились аргументы, опровергающие эту точку зрения.

Еженедельник "Звезда" опубликовал рассуждения военного эксперта журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, который в популярной форме объясняет, что ядерный конфликт с Россией в любом случае станет для США приговором, а потому лучше поддерживать мирные отношения.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России
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В частности, в публикации говорится о том, что американские эксперты не могут найти способа противостоять ядерному беспилотному глубоководному аппарату "Посейдон", способного действовать на неограниченной дальности со скоростью от 100 до 200 узлов (185-370 километров в час) и на километровой глубине. Имеющиеся на вооружении США торпеды просто не в состоянии остановить такой аппарат. Донные мины и мины-торпеды тоже окажутся недостаточно эффективными. К тому же минирование прибрежных вод парализует морскую логистику ВМС США, да и особого смысла это иметь не будет.

В публикации выдвигается предложение о том, что "Посейдоны" могут использоваться группами. Взрыв первого аппарата пробьет дорогу в минных заграждениях для остальных. После этого будет уничтожена не только прибрежная военная и гражданская инфраструктура. Гигантское радиоактивное цунами накроет значительную материковую часть США.

Еще один нюанс: в условиях ядерной войны к моменту использования "Посейдонов" мощное электромагнитное излучение от взрывов ядерных боеголовок выжжет электронику и даже отследить пуск подводных аппаратов будет затруднительно. Впрочем, еще до удара "Посейдонами" США могут понести неприемлемые потери.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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"Известно, что в японских Хиросиме и Нагасаки погибло примерно по 100 000 человек в каждом (через 5 лет это цифра удвоилась). В 1945-м мощность ядерных бомб составила в среднем 20 килотонн, т.е. 1 килотонна мгновенно унесла жизни 5000 человек. Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселенных районах США. Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", - пишет Леонков.

А "Посейдоны" после этого поставят окончательную точку, особенно если учесть, что 80 процентов населения США сосредоточено на прибрежных территориях.

"Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", - предупреждает эксперт..

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