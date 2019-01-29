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29.01.2019,  
12:36
Текст:  Руслан Мельников

США начали производство нового ядерного оружия

В США официально запущена в производство новая ядерная боеголовка W76-2. Ее особенностью является пониженная мощность заряда.

Как сообщает Defense News, со ссылкой на Национальное агентство по ядерной безопасности, новые боеголовки начали производить на заводе Pantax в Техасе. Предполагается, что к концу 2019 финансового года они поступят на вооружение ВМС США. Также отмечается, что W76-2 является модификацией боеголовки W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident военно-морского флота. Это позволяет в относительно короткий срок поменять конструкцию боеголовки.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Мощность W76-2 меньше, чем в заряде, использованном против Хиросимы во Второй мировой войне. Однако целесообразность производства такого ядерного оружия вызывает вопросы в США.

"Сторонники нераспространения и многие демократы в Конгрессе утверждают, что по своей природе все ядерное оружие является стратегическим, а не тактическим. Они отмечают, что даже ядерное оружие малой мощности является невероятно мощным", - говорится в публикации.

Кроме того высказывается беспокойство о том, что при запуске ракеты с боеголовкой малой мощности противник, не знающий наверняка, какое оружие против него использовано, будет реагировать так, как если бы была запущена мощная боеголовка. Поэтому уже сейчас будущее W76-2 ставится под сомнение. Член комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит даже высказался о желании отменить финансирование этого проекта.

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