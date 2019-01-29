Стала известна ведущая перезапуска реалити-шоу "Последний герой"

45-летняя российская актриса кино, театра и ТВ Яна Троянова станет наставником и ведущей возрождаемого каналом ТВ-3 реалити-шоу "Последний герой".

Об этом сообщила "Вечерняя Москва". Добавив, что ради передачи, в которой она когда-то мечтала участвовать, артистка готова идти на жертву - на полтора месяца покинуть Россию и любимого мужа, режиссера и драматурга Василия Сигарева.

Из-за которого, кстати, Яна и не попала на шоу тогда, шестнадцать лет назад: параллельно с кастингом на "Героя" Трояновой предложили попробоваться и в фильм Сигарева. Что в итоге и стало… первым свиданием с будущим мужем. Но теперь, как шутит Яна, "Последний герой" пришел к ней сам.

Первая российская версия шоу "Последний герой" шла в 2001-2009 годах. В нем участники "попадали в нечеловеческие условия и старались в них выживать". Первым ведущим был актер Сергей Бодров-младший.

Обновленный вариант, названный "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", обещает стать причудливее: в нем две команды по восемь человек, соответственно - актеров и экстрасенсов, противостоят дикой природе на филиппинском острове Палаван.

Свое участие в шоу уже подтвердили Юлия Александрова, сыгравшая с Трояновой в ситкоме "Ольга", - в команде актеров и Намтар Энзигаль - в команде экстрасенсов.

Яна Троянова (Мокрицкая) родилась 12 февраля 1973 года в поселке Лечебном Свердловской области. В 1978 году вместе с матерью переехала в Свердловск. Окончила философский факультет Уральского государственного университета, защитив диплом по психоанализу Фрейда. Училась в Екатеринбургском театральном институте, работала в театрах Екатеринбурга.

В 2009 году получила на "Кинотавре" приз за лучшую женскую роль - в драме Сигарева "Волчок".

Известна по фильмам "Жить", "Кококо", "Небесные жёны луговых пари", "Страна ОЗ", "Петух".