Apple локализовал данные в России

Российское представительство ИТ - компании Apple включено в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора.

В документах, которые есть в открытом доступе реестра, в графе "сведения о местонахождении баз данных" значится Россия, тем самым компания подтвердила факт того, что локализовала данные россиян на территории РФ, как это требует закон. И даже есть фамилия и контакты человека, который отвечает за организацию обработки персональных данных россиян.

Данные в реестр поступили в конце прошлого года. Можно сказать, что компания готовится к комплексной плановой проверке Роскомнадзора по соблюдению законодательства "О персональных данных". Она запланирована на 1 февраля.