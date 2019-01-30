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30.01.2019 13:25
Рубрика: Экономика

Apple локализовал данные в России

Текст: Татьяна Шадрина

Российское представительство ИТ - компании Apple включено в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора.

Фото: iStock
iPhone могут заметно подешеветь. В том числе и в России

В документах, которые есть в открытом доступе реестра, в графе "сведения о местонахождении баз данных" значится Россия, тем самым компания подтвердила факт того, что локализовала данные россиян на территории РФ, как это требует закон. И даже есть фамилия и контакты человека, который отвечает за организацию обработки персональных данных россиян.

Данные в реестр поступили в конце прошлого года. Можно сказать, что компания готовится к комплексной плановой проверке Роскомнадзора по соблюдению законодательства "О персональных данных". Она запланирована на 1 февраля.

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