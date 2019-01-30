Без промаха: Су-34 разнес объект террористов ракетой Х-35

На видеокадрах запечатлен взлет самолета с подвешенным высокоточным боеприпасом. В ходе полета ракета отделилась от носителя. Затем продемонстрировано попадание Х-35 в объект террористов.

Съемки проводились с борта разведывательного беспилотного аппарата. В результате атаки цель была точно поражена. На заключительных кадрах можно увидеть объятое пламенем здание, уничтожение еще одного объекта и возвращение бомбардировщика на базу.

Ракеты Х-35 ранее предназначались для борьбы с кораблями противника, в то же время, судя по видеоматериалам, в этой "горячей точке" успешно испытан вариант, способный работать и по целям на земле.

Также "тридцать пятые" в Сирии были опробованы в своем первоначальном качестве. СМИ сообщали, в апреле прошлого года во время учений истребитель Су-30СМ потопил списанный военный корабль ВМС САР.

Во время операции российских ВКС в Сирии испытаны и другие высокоточные боеприпасы: например, крылатые ракеты Х-101, Х-555, различные корректируемые авиабомбы, в том числе новейшие фугасные КАБ-500С с аппаратурой спутникового наведения, и самые мощные полуторатонные "лазерные" противобункерные КАБ-1500Л.