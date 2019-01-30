Болельщики "Коламбуса" освистали Панарина

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (4:5). Несмотря на хорошую игру россиянина, болельщики команды свистом встречали каждое действие хоккеиста.

Причина такого отношения к лучшему бомбардиру команды, на счету которого 55 очков (19+36), кроется в нежелании Артемия вести переговоры о новом контракте до конца сезона - фактически, это означает, что Панарин хочет покинуть команду. Это не устраивает ни фанатов, ни других игроков "Коламбуса", которые перед игрой даже провели совещание по сложившейся ситуации.

Позиция Панарина, впрочем, остается неизменной. "Мы проинформировали команду, что намерены обсуждать будущее Артемия после сезона, - написал в своем Twitter агент спортсмена Дэн Мильштейн. - Наша задача сейчас - сосредоточиться на оставшейся части сезона и постараться выиграть Кубок Стэнли для "Коламбуса" и его фанатов. Других комментариев не последует".

В такой ситуации клуб, вероятнее всего, пойдет на обмен игрока. Генеральный менеджер "Джекетс" Ярмо Кекяляйнен подчеркнул, что каждое предложение по Панарину должно отвечать определенным критериям.

"Мы установим планку требований, которым должно отвечать каждое предложение по Панарину. Если они будут соблюдены, обмен возможен до 25 февраля, - сказал функционер. - Нам нужно все взвесить, многое зависит от рынка".

По данным СМИ, на россиянина претендует ряд клубов. В их числе - "Рейнджерс", "Тампа", "Лос-Анджелес", "Флорида" и "Айлендерс".