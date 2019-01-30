Царь не настоящий: суперпушку США уличили в нарушении законов физики

Заявление военного министерства США о разработке суперпушки, скорее всего, является уловкой. Так решили "замаскировать" ракетную установку.

Слова министра сухопутных войск США Марка Эспера о новой суперпушке поставили под сомнение в издании Global Times.

Напомним, он заявил, что это оружие может открыть для ВМС США и морской пехоты "дверь в Южно-Китайское море", если им будут препятствовать китайские корабли.

Дальность стрельбы пушки, по словам министра, превышает 1000 миль (1610 километров).

Однако анонимный китайский эксперт предположил, что эта разработка лишь прикрытие для противокорабельной баллистической ракеты средней дальности, нарушающее договор о РСМД.

Он отметил, что дальность стрельбы пушек не превышает 100 километров. И даже рельсотрон, который разрабатывает США, имеет радиус действия не более 300 километров.

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснил агентству РИА Новости, что такая "суперпушка" противоречит законам физики. "Для этого должны быть использованы исключительно ракетные технологии", - подчеркнул он.