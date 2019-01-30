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30.01.2019,  
12:30
Текст:  Олег Корякин

Царь не настоящий: суперпушку США уличили в нарушении законов физики

Заявление военного министерства США о разработке суперпушки, скорее всего, является уловкой. Так решили "замаскировать" ракетную установку.
Фото: Gertrud Zach /U.S. Department of Defence Фото: Gertrud Zach /U.S. Department of Defence
Фото: Gertrud Zach /U.S. Department of Defence

Слова министра сухопутных войск США Марка Эспера о новой суперпушке поставили под сомнение в издании Global Times.

Напомним, он заявил, что это оружие может открыть для ВМС США и морской пехоты "дверь в Южно-Китайское море", если им будут препятствовать китайские корабли.

Дальность стрельбы пушки, по словам министра, превышает 1000 миль (1610 километров).

Фото: US Army photo
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Однако анонимный китайский эксперт предположил, что эта разработка лишь прикрытие для противокорабельной баллистической ракеты средней дальности, нарушающее договор о РСМД.

Он отметил, что дальность стрельбы пушек не превышает 100 километров. И даже рельсотрон, который разрабатывает США, имеет радиус действия не более 300 километров.

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко пояснил агентству РИА Новости, что такая "суперпушка" противоречит законам физики. "Для этого должны быть использованы исключительно ракетные технологии", - подчеркнул он.

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