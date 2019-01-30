Эксперты объяснили, почему водители боятся эвакуаторов

У автовладельцев один из самых сильных страхов - эвакуация. Это подтвердили "РГ" эксперты "Русского АвтоМотоКлуба". Специалисты даже составили ТОП-5 причин, по которым автолюбители боятся связываться с "эвакуаторщиками".

Если не считать неправильных парковок, то машины в основном эвакуируют из-за серьезных неисправностей. До 95 процентов случаев эвакуации, по оценкам "РАМК", приходятся на поломки ходовой части, двигателя, коробки передач и электрических систем. В этом случае довольно часто водители ищут помощи у соседей по дороге: может, кто-нибудь возьмет на трос. Сразу вызывать эвакуатор люди боятся по нескольким надуманным причинам.

Во-первых, считается, что это очень дорого. На самом же деле, сообщили в "РАМК", с московских трасс в сервис или на стоянки увозят в среднем за 3 тысячи рублей. В других городах России это стоит еще дешевле - 2 тысячи.

Вторая причина страха - боязнь повредить свою машину. Эксперты клуба полагают, что профессионалы сделают все, чтобы довезти авто в сохранности, ведь "эвакуаторщики" несут за нее ответственность в пути. И в случае чего, им придется возмещать ущерб автолюбителю.

Нередко владельцы авто даже не пытаются найти эвакуатор, потому что на трассе якобы придется долго ждать. На самом же деле среднее время ожидания составляет 40-50 минут.

Причина номер 4: многие думают, что работающие на дорогах эвакуаторы и сами скоро развалятся. Но во многих организациях стараются обновлять парк, чтобы брать больше заказов.

Наконец, бытует мнение о хамстве водителей эвакуаторов. Однако в крупных компаниях даже самого отъявленного наглеца быстро приструнит служба качества. Работники обзванивают клиентов и проверяют, довольны ли они оказанной услугой.