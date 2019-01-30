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Гомофобы облили отбеливателем актера из фильма "Чужой: Завет"

Новости
    30.01.2019, 20:25
Текст:   Олег Усков
Фото: Victoria Will/Invision/AP Фото: Victoria Will/Invision/AP
Фото: Victoria Will/Invision/AP

35-летнего чернокожего американского актера и певца Джусси Смоллетта, на данный момент более всего известного ролью Джамала в сериале "Империя", пришлось госпитализировать после атаки предположительно сторонников Дональда Трампа.

Согласно публикации USA Today, артист получил повреждения, включая перелом ребра, и унижения на том основании, что он темнокожий и гомосексуалист.

Сообщается, что на Джусси напали около двух ночи в Чикаго двое белых мужчин в масках, выскочив из автомобиля, с криками: "Здесь - страна MAGA!". То есть Make America Great Again - "Сделаем Америку великой снова", что было предвыборный лозунгом президентской кампании Трампа.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Уточнено, что Смоллетта не только избили, но и душили веревкой и поливали химической отбеливающей жидкостью, произнося при этом "расистские и гомофобские оскорбления". При этом известно, что в чикагское представительно кинокомпании Fox, на балансе которая находится "Империя", за неделю до нападения пришло письмо с угрозами в адрес актера.

Как прокомментировал представитель полиции Чикаго по связям с общественность Энтони Гульельми, расследование инцидента будет проходить по ведомству преступлений на почве расовой ненависти.

В соцсетях - шквал народного гнева и слова поддержки от коллег.

Полиция призывает к содействию всех, кому что-то известно об этом инциденте. 

Указано, что состоянию здоровья артиста сейчас ничего не угрожает.

Джасси Смоллетт родился в Санта-Розе, Калифорния. Вырос в Нью-Йорке. Еще ребенком снялся в "Могучих утятах" и "Норте", далее на некоторое время уйдя в тень. Вернувшись в 2012 году главной ролью в ЛГБТ-картине "Худой". В том же году артист выпустил свой дебютный альбом The Poisoned Hearts Club.

В 2014 году Смоллетт, будучи открытым геем, получил одну из главных ролей в топовой "мыльной опере" "Империя", где играет сына-гомосексуалиста героини Тараджи Хенсон.

Плюс в портфролио Джусси роли в лентах "Прирожденный гонщик 2", "Чужой: Завет", сериалах "Проект Минди" и "Месть".

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